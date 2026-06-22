Δημ. Αβραμόπουλος: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για το Qatar Gate

Ο Δημήτρης Δαμιανός και ο Χρύσανθος Κοσελόγλου, μάς ενημερώνουν για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, που αφορούν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο, Δημήτρη Αβραμόπουλο. Το Βέλγιο, άσκησε δίωξη, και εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο, για χρήματα που φέρεται να πήρε, μέσω μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Η υπόθεση εντάσσεται στη μεγάλη έρευνα για το Qatar Gate.