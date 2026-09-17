Προκλητικός τουρκικός χαβάς

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις από την Τουρκία, για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Μετά τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τη σκυτάλη πήρε το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, επικεντρώνοντας στην επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, και την παρουσία στρατού στο νησί.

Εμείς δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και κανέναν να μας απειλεί.” δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.