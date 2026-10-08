Προκλητικός ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Προκλητικός και με σκληρή επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσιάστηκε ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, κατηγορώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά για «αδιαλλαξία» και «πολιτική καταπίεσης» των Τουρκοκυπρίων. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τη στρατιωτική ενίσχυση της Κύπρου με τη στήριξη τρίτων χωρών και λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την εθνική της ασφάλεια.

΄΄Οι κίνδυνοι πολέμου και ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσας, οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στον Καύκασο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, αποτελούν επίσης ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας για την πολιτική εθνικής ασφάλειάς μας΄΄ τόνισε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής είπε: ΄΄διατηρούμε ακλόνητη την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε την ασφάλεια και τα νόμιμα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, ενώ παράλληλα διαφυλάσσουμε με ιδιαίτερη προσοχή τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και της ”Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούμε στενά τις κινήσεις της ελληνοκυπριακής διοίκησης( Kυπριακή Δημοκρατία) για την ενίσχυση της πολιτικής της επιρροής και την αναβάθμιση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων με ξένη υποστήριξη. Παράλληλα, λαμβάνουμε με αποφασιστικότητα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση της εθνικής μας ασφάλειας.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πολιτική εκφοβισμού και μη αποδοχής των Τουρκοκυπρίων, η οποία συνεχίζεται από τη δεκαετία του 1960, εξακολουθεί να εφαρμόζεται με ιδιαίτερη ένταση.

Είναι γεγονός ότι η Τουρκία, βάσει των εγγυητικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και λόγω των ιστορικών της ευθυνών, παραμένει σταθερά αποφασισμένη να προστατεύσει την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα νόμιμα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων΄΄.