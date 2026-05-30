Πέθανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Χρήστος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Καλό ταξίδι στο ΦΩΣ Πατέρα μου.. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς…… Σε αγαπώ πολύ…», έγραψε.

Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Ήταν απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του τιμήθηκε επανειλημμένα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

‘Ασκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 έτη και υπηρέτησε τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό ως πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου, ως Δήμαρχος Τενέας, ως πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κορινθίας και κατόπιν ως Νομάρχης Κορινθίας κατά την οκταετία 2003 – 2010. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε. και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 2012, στις εκλογές της 17ης Ιουνίου του 2012, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, στις εκλογές της 21ης Μαΐου του 2023 και επανεξελέγη στις εκλογές της 25ης Ιουνίου του 2023 στην ίδια εκλογική Περιφέρεια.

Στη Βουλή των Ελλήνων έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, καθώς και Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Ελβετίας και Μέλος στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας Ελλάδας – Πορτογαλίας, Ελλάδας – Λουξεμβούργου και Ελλάδας – Κροατίας.

Το 2014 διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατέχοντας το χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, των Δασών, των Υδάτων, των Περιβαλλοντικών – Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, της διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), του συντονισμού των Περιβαλλοντικών Δράσεων κ.λπ.

Από το 2020 έως το 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Είχε δύο γιούς και τέσσερα εγγόνια.

Συλλυπητήρια ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά, υπογραμμίζοντας ότι «η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές».

Ειδικότερα, στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Η είδηση της εκδημίας του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά μας γεμίζει θλίψη. Υπηρέτησε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά.

Το ίδιο ισχύει και για τη γόνιμη θητεία του στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης για τον Νίκο Ταγαρά: Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό – Ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί, πράγματι, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του: με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά.

«Από τα πρώτα του βήματα στην αυτοδιοίκηση μέχρι τη θητεία του ως βουλευτής και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς. Στέλεχος που ήξερε να εργάζεται αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αλλά και να δημιουργεί συναινέσεις χάρη στον σεβασμό των συναδέλφων του.

Δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια και εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήξερε, ωστόσο, τη σημασία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης καλύτερα από τον καθένα. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα.

Στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που υπηρέτησε πιστά επί δεκαετίες, η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό. Ενώ το αγαπημένο του Χιλιομόδι και η Κορινθία, θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο. Μία συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια.

Όμως, και προσωπικά χάνω έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή. Την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου που πάντα θα θυμάμαι. Στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους πολλούς φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Συλλυπητήρια του προέδρου της Βουλής Ν. Κακλαμάνη για την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του βουλευτή Κορινθίας και υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, δήλωσε:

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη, που αποχαιρετώ σήμερα έναν πραγματικό φίλο, έναν άξιο πολιτικό, ένα υπόδειγμα επαγγελματία, έναν σπουδαίο οικογενειάρχη. Αυτός ήταν ο Νίκος Ταγαράς. Ένα κλασσικό παράδειγμα ήθους που συνάντησα στην πολιτική μου πορεία επί δεκαετίες. Ο Νίκος συνέδεσε το όνομα του για πάντα με τολμηρές μεταρρυθμίσεις ξεκινώντας από την Αυτοδιοίκηση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία αλλά και ως υπουργός στη συνέχεια. Μεταρρυθμίσεις, που διαμόρφωσαν και θα διαμορφώσουν στο μέλλον έναν καλύτερο τόπο για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αγωνίστηκε πάντα με συνέπεια, με αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης σε όποια θέση κι αν υπηρέτησε.

Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συγγενείς και φίλους του.

Καλό ταξίδι φίλε Νίκο».

Ο Κωστής Χατζηδάκης για τον Νίκο Ταγαρά: «Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό»

Τον παλιό του συνεργάτη Νίκο Ταγαρά αποχαιρετά με συγκίνηση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς. Παλιός μου συνεργάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, ένα τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη με την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας συνεργασία πριν από λίγες μόλις μέρες για το ζήτημα του Ελληνικού».

Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταλήγει: «Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση.

Στ. Παπασταύρου για Ν. Ταγαρά: «Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη δημόσια ζωή του τόπου»

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, εξέφρασε με ανάρτησή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας λόγο για «δυσαναπλήρωτο κενό» που αφήνει η απώλειά του «στην καρδιά όλων μας και στη δημόσια ζωή του τόπου».

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «πολύτιμο φίλο, αγαπητό συνεργάτη και ευπατρίδη πολιτικό», σημειώνοντας ότι υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση τόσο την πατρίδα όσο και τους πολίτες. Όπως ανέφερε, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το αποτύπωμά του στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό και το κυβερνητικό έργο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί «τη μεγάλη παρακαταθήκη» που αφήνει πίσω του ο Νίκος Ταγαράς, προσθέτοντας ότι υπάρχει «χρέος να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί» το έργο αυτό.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ακόμη ότι ο Νίκος Ταγαράς έδωσε «μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο», κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως είπε, παρέδωσε «μαθήματα αξιοπρέπειας, γενναιότητας και ψυχικού σθένους».

«Θα μας λείψει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους συνεργάτες και όλους όσοι συμπορεύθηκαν με τον εκλιπόντα.

«Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αιωνία σου η μνήμη», καταλήγει η ανάρτηση του υπουργού.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΝΔ για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΝΔ για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Η ΝΔ αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση τον Βουλευτή Κορινθίας και Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά.

Γεννήθηκε το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Υπηρέτησε επί σειρά ετών και τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρχικά ως Πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου (1987-1994) και στη συνέχεια ως Δήμαρχος Τενέας (1999-2002). Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2002 εξελέγη Νομάρχης Κορινθίας και επανεξελέγη το 2006, επικρατώντας και τις δύο φορές από την πρώτη Κυριακή.

Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2012 και υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2014-2015). Επανεξελέγη στις εθνικές εκλογές του 2019 και διετέλεσε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2020-2023). Στις εθνικές εκλογές Μαΐου και Ιουνίου του 2023 επανεξελέγη Βουλευτής Κορινθίας και διορίστηκε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Νίκος Ταγαράς αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια και πάθος για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.»

Καλό σου ταξίδι, Νίκο! Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!».

Συλλυπητήρια Ν. Δένδια για το θάνατο του Νίκου Ταγαρά

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ για το θάνατο του Νίκου Ταγαρά ανέφερε: «Ο συνάδελφος Νίκος Ταγαράς διακρίθηκε για την αγάπη προς τον τόπο του, την Κορινθία, όπως και για την αφοσίωση στα καθήκοντά του, σε κάθε αξίωμα το οποίο υπηρέτησε, με ήθος και ευπρέπεια. Τον αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη».

Και πρόσθεσε: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη, προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στη δήλωσή του για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά.

Συλλυπητήρια δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά. Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Στη θητεία του στο ΥΠΕΝ εκτίμησα τον χαρακτήρα του, παρά τις πολιτικές μας διαφορές. Όπως εκτίμησα και τη μεγάλη αξιοπρέπεια με την οποία έδωσε τη μεγάλη μάχη για την υγεία του. Η αυτοδιοικητική του διαδρομή ήταν αποτυπωμένη στην προσωπικότητα του, που ήταν συναινετική, με διάθεση κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του και τους συνεργάτες του», αναφέρει στην συλλυπητήρια δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ