ALPHA NEWS

Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά μετά το νέο κόμμα Τσίπρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 15:24

Συνεχίζονται οι αναταράξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Ενότητα και σύγκλιση θα είναι η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου στην Κεντρική Επιτροπή την ώρα που στη Νέα Αριστερά, σύμφωνα με πληροφορίες, έξι βουλευτές ετοιμάζουν κείμενο αποχώρησης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

