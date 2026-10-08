ΠΑΣΟΚ: Επίμονα και συγκεκριμένα

Σε κλίμα θετικό, «συγκρατημένης αισιοδοξίας», η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ έβαλε πλώρη για τις επόμενες πολιτικές μάχες εντός κι εκτός Βουλής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε τον ρυθμό που θα ακολουθήσει το κόμμα, ζητώντας την προσοχή όλων σε ένα ζήτημα, αυτό της ατζέντας. Επιθυμία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι οι βουλευτές του να συνεχίσουν την σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, με επιμονή στις προτάσεις και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι δόθηκε στους βουλευτές η «οδηγία» να είναι προσεκτικοί με την θεματολογία της δημόσιας συζήτησης, να μην παρασύρονται σε ατέρμονες συγκρούσεις για τα πάντα, με αποτέλεσμα να μη μένει τίποτα στους πολίτες. Να συνεχίσουν επίμονα και για συγκεκριμένα θέματα δηλαδή την κριτική τους, όπως ακριβώς έκαναν το τελευταίο διάστημα με το ιδιωτικό χρέος. Αποφεύγοντας – λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ- τις χαοτικές συζητήσεις που επιδιώκουν πολιτικοί τους αντίπαλοι για να κρύψουν την έλλειψη προτάσεων. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν πως όταν ο δημόσιος διάλογος είναι στοχευμένος, το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να δώσει το πλεονέκτημα στη Χαριλάου Τρικούπη και να κερδίσει τους ψηφοφόρους.