Ν. Aνδρουλάκης από Σαντορίνη: Ειδικός λογαριασμός για τους νησιώτες!

«Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ζωής των μόνιμων κατοίκων», τόνισε στη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Από τη στιγμή που είναι ουσιαστικά ανέφικτη η μείωση του βασικού έμμεσου φόρου για τα νησιά στα προ μνημονίων επίπεδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού για τους νησιώτες. Εκεί θα μπαίνουν τα έσοδα κάθε νησιού που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ. Και από αυτόν τον ειδικό λογαριασμό στη συνέχεια θα χρηματοδοτούνται «σε κάθε νησί υποδομές στην υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και το περιβάλλον», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην Σαντορίνη

Ο ξεκάθαρος στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η στήριξη της νησιωτικότητας, των μόνιμων κατοίκων ώστε να μείνουν στον τόπο τους, να έχει η οικονομική ανάπτυξη αντίκρυσμα στη ζωή τους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε την κεντρική του πρόταση για ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις μεταποίησης, τονίζοντας πως «όραμα μας για τις Κυκλάδες είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Σαντορίνης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνάντησε τον δήμαρχο Σαντορίνης, συζήτησε με τους παραγωγικούς φορείς και επισκεφτηκε το νοσοκομείο του νησιού.