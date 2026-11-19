Με σαφείς αιχμές κατά των επιλογών του Νίκου Ανδρουλάκη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής την παραίτηση του.

Ο Απόστολος Πάνας παραδίδει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι «οι πολιτικοί χειρισμοί της πολιτικής ηγεσίας δεν συμβάλουν στη διεύρυνση και οδηγούν σε μια λογική ανιτπαράθεσης με δυνάμεις που θα έπρεπε να επιδιώκεται διάλογος, γιατί αντίπαλος μας είναι η ΝΔ».

Μετά από 20 χρόνια στη Χαριλάου Τρικούπη, ο Απόστολος Πάνας επισημαίνει ότι η χώρα χρειάζεται προγραμματικές συγκλίσεις και πολιτικές υπερβάσεις, με τα βλέμματα όλων να στρέφονται πλέον προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.)

«Η μεγάλη μάχη του προοδευτικού χώρου δεν είναι η μάχη της δέυτερης θέσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Χαλκιδικής, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποχωρεί από την ενεργό πολιτική.