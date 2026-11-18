Εσωτερική αναταραχή καταγράφεται στο κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς οκτώ από τα δώδεκα μέλη της προσωρινής Συντονιστικής Ομάδας Πειραιά ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους. Στην ανακοίνωσή τους, με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2026, ασκούν έντονη κριτική στην ηγεσία, κάνοντας λόγο για έναν «αυταρχικό και προσωποπαγή εκλογικό μηχανισμό».

Αφορμή για την αποχώρηση, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, ήταν η συνάντηση που είχαν με τη Μαρία Καρυστιανού στις 25 Οκτωβρίου. Εκεί παρουσίασαν πρόταση για τη διοργάνωση της πρώτης πανελλαδικής συνδιάσκεψης, με στόχο τη συμμετοχή της βάσης στη διαμόρφωση των θέσεων, του κανονισμού λειτουργίας και στην ανάδειξη των οργάνων του κινήματος.

Όπως αναφέρουν, η πρότασή τους απορρίφθηκε, ενώ διαφώνησαν και με τη στρατηγική που ακολουθεί η πρόεδρος για την πολιτική πορεία του εγχειρήματος.

Οι αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας

Στο κείμενο αποχώρησης, τα οκτώ μέλη υποστηρίζουν ότι το κίνημα απομακρύνεται από την αρχική ιδέα μιας συλλογικής πολιτικής προσπάθειας, με ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Παράλληλα, εκφράζουν τη διαφωνία τους με την πολιτική κατεύθυνση της Μαρίας Καρυστιανού και των συνεργατών της. Εκτιμούν ότι δίνεται προτεραιότητα στην εκλογική εκπροσώπηση και στην είσοδο στη Βουλή, αντί στη δημιουργία ενός ευρύτερου λαϊκού κινήματος.

Οι αποχωρήσαντες τονίζουν ότι επιθυμούν μια πολιτική πρωτοβουλία που θα στηρίζεται στους ενεργούς πολίτες και θα δίνει μεγαλύτερο ρόλο στη βάση, ακόμη και μέσω θεσμικών αλλαγών και δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία πολιτών.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευχές προς τα μέλη που επιλέγουν να παραμείνουν στο κίνημα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνάντησης σε κοινούς κοινωνικούς αγώνες.