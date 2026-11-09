Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος- Επιβεβαίωση του ALPHA

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος υπέβαλλε την παράιτηση του από το βουλευτικό αξίωμα σήμερα (09.11.2026), με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να οδεύει στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως είχε γράψει ο ALPHA πριν από λίγο, η παραίτηση του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, αναμένοταν μέσα στο προσεχές διάστημα.

Η παραίτηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου έγινε με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής αμέσως μετά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της ερώτησής του για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Πλέον αναμένονται και οι επόμενες παραιτήσεις βουλευτών, όπως έχει ήδη ενημερώσει ο ALPHA.