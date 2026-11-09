Ψηφοδέλτια ΕΛ.Α.Σ: Το «κάλεσμα» Τσίπρα στα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Λίγες εβδομάδες πριν τις 21 Νοεμβρίου, όταν και αναμένεται να δοθεί στην δημοσιότητα το 70% του ψηφοδελτίου της ΕΛ.Α.Σ. σε όλη την επικράτεια, ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του, αφήνει να εννοηθεί πως στα ψηφοδέλτια του κόμματος θα συμμετέχουν αρκετά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι τα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ. «θα εκφράζουν τη συνάντηση της εμπειρίας με την ανανέωση». Ο στόχος της Αμαλίας είναι μέσα από την σύνθεση των ψηφοδελτίων να αξιοποιηθεί η πολιτική εμπειρία, με την ταυτόχρονη παρουσία νέων δυνάμεων.

Συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων στην ΕΛ.Α.Σ.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι «η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένας ανοιχτός τόπος συνάντησης ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων» και όχι ένας κλειστός μηχανισμός.

Η ΕΛ.Α.Σ. επιθυμεί να είναι αυτή ο προοδευτικός αντίπαλος πόλος απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στα ψηφοδέλτια της θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εμπειρία διακυβέρνησης, από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι επόμενες παραιτήσεις

Τα βλέμματα όλων στρέφονται στις επόμενες παραιτήσεις πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παραμένουν ανεξάρτητοι, με πρώτο υποψήφιο για άμεση ένταξη στην ΕΛ.Α.Σ., τον ανεξάρτητο βουλευτή Ά Αθηνών, Νάσο Ηλιόπουλο.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος θα είναι το δεύτερο «πρωτοκλασσάτο» στέλεχος της Νέας Αριστεράς, το οποίο ακολουθεί τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο εγχείρημα, μετά την Έφη Αχτσιόγλου.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος αναμένεται επίσης να παραιτηθεί τις επόμενες μέρες και να συγκροτήσει ένα ισχυρό δίπολο της ΕΛ.Α.Σ. στο ψηφοδέλτιο της Μαγνησίας, μαζί με την καθηγήτρια, Φανή Κουντούρη, το όνομα της οποίας έχει «κλειδώσει» για τη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Τέλος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος και Γιώργος Ψυχογιός φαίνονται επίσης κοντά στην ΕΛ.Α.Σ., με το μεγάλο ερωτηματικό να παραμένει γύρω από το πόσοι παλιοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκονται στο 70% των ψηφοδελτίων, το οποίο θα ανακοινωθεί την ημέρα της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.