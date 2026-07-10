Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Γ. Καραμέρος
Στον πρόεδρο της Βουλής, υπέβαλλε επίσημα, την παραίτησή του, από το βουλευτικό του αξίωμα, ο Γιώργος Καραμέρος.
Ο Σωκράτης Φάμελλος, είχε ενημερωθεί σχετικά, από τον τέως πλέον βουλευτή Α΄ Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε προαναγγείλει, την προσχώρησή του, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
Ο κύριος Καραμέρος, είχε δηλώσει: «Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση», είχε δηλώσει την ίδια ημέρα.
Εν τω μεταξύ, πρώτος επιλαχών, είναι ο Χρήστος Σπίρτζης, όπου σε περίπτωση άρνησης του, θα ακολουθήσει η αντιπρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες- Προοδευτικό Κέντρο», κυρία Μυρτώ Κοροβέση.
Επίσης, στο γραφείο του κ. Ν. Κακλαμάνη, αναμένεται και η κοινοποίηση της παραίτησης του βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, καθώς, ο κ. Καλαματιανός μετείχε, με την ιδιότητα αυτή, στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.
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