Παραιτείται με βαριές καταγγελίες ο Βασίλης Κοκοτσάκης

Σε ανοιχτή επιστολή του μιλά για «σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις» τονίζοντας ότι

«Κανένα Κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και σαχωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο»

Επισημαίνοντας ότι «παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, καταγγέλλοντας ότι «δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό, πολιτικό ή άλλο θέμα.

Ποτέ δεν έγινε προσπάθεια να «αφουγκραστεί η ιδιότυπη ηγεσία, τις επιθυμίες του κινήματος πολιτών, αλλά ξεφύτρωναν θέσεις και απόψεις που εξέφραζαν μόνο τους ομιλούντες και ουδέποτε την όποια λαϊκή βάση ή κάποιο συλλογικό όργανο»

Εκτός από την αποχώρηση του πραγματογνώμονα της υπόθεσης των Τεμπών, Βασίλη Κοκοτσάκη, αποχώρησε και ο Πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου.