Ψηφίζεται η τροπολογία με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για δάνεια του Ν. Κατσέλη

Πραγματοποιείται σήμερα στη Βουλή, με την παρουσία των πολιτικών αρχηγών, η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρία και λοιπές διατάξεις».

Στο υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο, είναι και η τροπολογία για τα ενεργά δάνεια του Νόμου Κατσέλη, μετά και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, πριν από μερικές ημέρες.

Ωστόσο, κατατέθηκε και δεύτερη τροπολογία, που αφορούν: Ειδική διαδικασία φορολογικού ελέγχου υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος και καθορισμός αρμόδιων υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης – Διαδικασία φορολογικού ελέγχου και ποινικής δίωξης για κακουργήματα φοροδιαφυγής που συνδέονται με εγκληματική οργάνωση (Τροποποίηση άρθρου 34, παρ. 1 άρθρου 81 και παρ. 34 άρθρου 83 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας). Την προώθηση εγκατάστασης σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και διασφάλιση ολοκλήρωσης σταθμών αποθήκευσης που έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών (Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 5233/2025) Την χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης σε Περιόδους Κατανομής με μηδενική τιμή εκκαθάρισης της αγοράς (Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 5 ν. 4414/2016). Την μεταβίβαση μετοχών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης – Μέλη και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 4482/2017) και την απαλλαγή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την ΟΑΣΘ από ΦΠΑ.

Το νομοσχέδιο έχει πάρει την έγκριση με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, το ΚΚΕ την καταψήφισε, ενώ τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρόκειται να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια.