Ο Ν. Χαρδαλιάς για την επρηστική επίθεση σε αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, προχώρησε σε δήλωση σχετικά με την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο Μαρούσι, με στόχο τρία οχήματα της Περιφέρειας Αττικής.

«Όσοι θρασύδειλα κρύβονται πίσω από τις κουκούλες, να γνωρίζουν ότι ούτε φοβόμαστε ούτε θα κάνουμε πίσω:

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, η ασυδοσία θα τελειώσει οριστικά και τα έργα θα προχωρήσουν και θα παραδοθούν στους πολίτες. Αυτοί όμως και θα αποκαλυφθούν και θα λογοδοτήσουν. Να είναι βέβαιοι».