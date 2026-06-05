Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης νέος γραμματέας της ΝΔ

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάληψη της θέσης του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στη σημερινή πολιτική συγκυρία, δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή τυπική εναλλαγή προσώπων στο εσωκομματικό πεδίο. Αντιθέτως, πρόκειται για μια επιλογή με σαφές πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, που εκπέμπει συγκεκριμένο μήνυμα για τον ρόλο και τις προτεραιότητες του κομματικού μηχανισμού το επόμενο διάστημα.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης της οργανωτικής, πολιτικής και επικοινωνιακής παρουσίας της ΝΔ, ενόψει της πορείας προς τις εθνικές εκλογές.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης προέρχεται από τον βασικό κορμό της παράταξης και θεωρείται στέλεχος που γνωρίζει σε βάθος τη φυσιογνωμία και τη βάση των ψηφοφόρων της ΝΔ. Με πορεία που ξεκινά από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ και φτάνει έως τη νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας υπήρξε δύο φορές πρόεδρος, διαθέτει μακρά κομματική διαδρομή, εσωκομματική αναγνώριση και διεθνή παρουσία στον χώρο της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι έχει δοκιμαστεί σε απαιτητικά πολιτικά περιβάλλοντα και έχει αποδείξει πως μπορεί να αναλαμβάνει δύσκολες αποστολές υπό πίεση. Παράλληλα, έχει έντονη παρουσία στον δημόσιο λόγο και εμπειρία από πολιτικές αντιπαραθέσεις πρώτης γραμμής, ήδη από τη θητεία του ως αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ το 2019.