Νέες προκλήσεις Φιντάν για Κυπριακό

Τρία 24ωρα μετά τις τυμπανοκρουσίες για την τριμερή συμφωνία Τουρκίας – Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας για αμοιβαία αμυντική συνδρομή οι Χούθι της Υεμένης έθεσαν εν αμφιβόλω το όποιο κύρος της συμφωνίας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση με πυραύλους σε μεγάλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδαραβική Χερσόνησο.

Την ώρα μάλιστα που ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν θριαμβολογούσε με δηλώσεις του για τη συμφωνία.