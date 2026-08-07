ΟΟΣΑ: Μείωση στο κατά κεφαλήν εισόδημα

Πολιτική σύγκρουση προκαλεί η έκθεση του ΟΟΣΑ -για το πρώτο τρίμηνο του έτους- που καταγράφει μείωση πάνω από 3% στο ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα.

Την ίδια ώρα αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και για το αίτημα της κυβέρνησης για διάθεση μέρους του υπερπλεονάσματος σε ενεργειακά έργα.