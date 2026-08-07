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ΟΟΣΑ: Μείωση στο κατά κεφαλήν εισόδημα

Στα άκρα η πολιτική σύγκρουση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 20:04

Πολιτική σύγκρουση προκαλεί η έκθεση του ΟΟΣΑ -για το πρώτο τρίμηνο του έτους- που καταγράφει μείωση πάνω από 3% στο ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα.

Την ίδια ώρα αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και για το αίτημα της κυβέρνησης για διάθεση μέρους του υπερπλεονάσματος σε ενεργειακά έργα.

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