Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κουτσούμπας: Περιοδείες με προεκλογικό «άρωμα»

Σε «εργήγορση» ενόψει των εκλογών βρίσκονται τα κομματικά επιτελεία, με τις περιοδείες των πολιτικών αρχηγών να αποκτούν συμβολική σημασία. Οι περιοχές που επιλέγουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες.

Τα κόμματα στοχεύουν κυρίως σε εκλογικές περιφέρειες στις οποίες τα ποσοστά τους βαίνουν μειούμενα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Αιγάλεω και την νέα επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βόρεια Ελλάδα.

Μητσοτάκης στην Βόρεια Ελλάδα

Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα, κρούουν τον «κώδωνα του κινδύνου» στην Πειραιώς, αφού η μεγάλη προσπάθεια της κυβερνητικής παράταξης είναι να μην επαναληφθούν οι χαμηλές επιδόσεις των ευρωεκλογών σε Μακεδονία και Θράκη.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκφτεί το Κικλίς στις 27 Οκτωβρίου και στη συνέχεια να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει την μεγάλη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, κατάφεραν να κάνουν ζημιά, τόσο στις ευρωεκλογές, όσο και στις δημοσκοπήσεις, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέφτεται ξανά τη Θεσσαλονίκη μετά την ΔΕΘ, όταν και είχαν κάνει την εμφάνιση τους σε περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας σχεδόν όλα τα «πρωτοκλασσάτα στελέχη» της ΝΔ.

Ταυτόχρονα, ανοιχτό παραμένει το σενάριο, ο πρωθυπουργός να επισκεφτεί και τη Μεσσηνία, ενώ αν αυτό πράγματι γίνει, η επίσκεψη θα έχει ιδιαίτερους πολιτικούς συμβολισμούς.

Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κερδίσει την Αττική

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στοχεύει προς την Αττική, με την μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας να μοιάζει με «ανοιχτή πληγή» για το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα μετά το 2012.

ΙΝΤΙΜΕ

Η «γιορτή» του κόμματος στο Αιγάλεω την περασμένη Κυριακή (18.10.2026), αλλά και η ομιλία του πρόεδρου Νίκου Ανδρουλάκη, δείχνουν ότι η προσοχή της Χαριλάου Τρικούπη στρέφεται στην Αττική.

Ο Αλέξης Τσίπρας «ρίχνει γέφυρες» στους αγρότες

Η διήμερη περιοδεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) στην Θεσσαλία, φανερώνει την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει τις κυβερνητικές του προτάσεις για την αγροτική παραγωγή και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

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Η στόχευση δεν είναι τυχαία, αφού οι αγρότες είναι η κοινωνική ομάδα η οποία έχει «βγεί στους δρόμους» τις περισσότερες φορές από κάθε άλλη τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, (με εξάιρεση τους φοιτητές).

Ο Αλέξης Τσίπρας προβάλλοντας τις προτάσεις του επιχειρεί να κερδίσει ένα μεγάλο και ισχυρό ακροατήριο, το οποίο είναι απογοητευμένο από την κυβερνητική πολιτική.

Ο Δημήτρης Κουτσόυμπας σε Καστελλόριζο και Ρόδο

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ βρίσκεται σήμερα (23.10.2026) στο Καστελλόριζο, όπου επισκέπτεται το στρατόπεδο του ΔΑΝ Μεγίστης, το Δημοτικό Σχολείο Καστελλόριζου, ενώ θα συναντηθεί και με τον δήμαρχο Μεγίστης, ενώ το απόγευμα θα ταξιδέψει και θα μιλήσει στη Ρόδο.

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Η παρουσία του ΚΚΕ στο νοτιοανατολικότερο άκρο της χώρας έρχεται σε μια συγκυρία όπου το Καστελλόριζιο βρίσκεται στο στόχαστρο των τουρκικών προκλήσεων, μετά και την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Με λίγους μήνες να απέχουν από τις εκλογές, τα κόμματα προσπαθούν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και να σταθμίσουν τις αποδόσεις τους στο εκλογικό σώμα, «ποντάροντας» σε διαφορετικά (;) ακροατήρια.