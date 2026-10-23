Ελλάδα – Εμιράτα: Συμφωνίες και επενδύσεις 15 δις τα επόμενα τρία χρόνια

Νέες επενδύσεις ύψους 15 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, ενισχύοντας μια συνεργασία που ξεκίνησε με 4 δισ. ευρώ το 2022 ανακοίνωσαν τα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Investopia Mediterranean, στο οποίο παρευρέθηκαν η ΑΑ Σεΐχης Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, Διάδοχος του Θρόνου του Άμπου Ντάμπι.

Αξιωματούχοι υπέγραψαν 18 συμφωνίες αξίας άνω των 12,75 δισ. ευρώ σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υγειονομική περίθαλψη και η εφοδιαστική αλυσίδα. Ο υπουργός των ΗΑΕ, Θάνι μπιν Αχμέντ Αλ Ζεγιούντι, σημείωσε ότι το μη πετρελαϊκό εμπόριο ανήλθε στα 606,3 εκατ. δολάρια το 2025, τοποθετώντας την Ελλάδα ως πύλη προς την Ευρώπη και τα ΗΑΕ ως παγκόσμιο εμπορικό κόμβο για την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης.

Εκτός από την ανανέωση της συγκεκριμένης συνεργασίας, στο επίκεντρο βρίσκονται ευρύτερες πρωτοβουλίες συνεπενδύσεων και χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων, με τη συμμετοχή επενδυτικών οργανισμών και χρηματοπιστωτικών φορέων των δύο χωρών. Στόχος είναι να δημιουργηθούν πρόσθετοι δίαυλοι κεφαλαίων για ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και να διευκολυνθεί η επέκτασή τους σε αγορές του εξωτερικού.

Τρόφιμα, υγεία και άμυνα

Στον αγροδιατροφικό τομέα, οι πρωτοβουλίες που προετοιμάζονται συνδυάζουν την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών με τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Ένα από τα πεδία συνεργασίας αφορά την προώθηση ελληνικών τροφίμων μέσω μεγάλων δικτύων λιανικής και διανομής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, οι σχεδιαζόμενες συνεργασίες στον αγροτικό τομέα περιλαμβάνουν αρδευτικά συστήματα και σύγχρονο εξοπλισμό διαλογής και επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών, επεκτείνοντας τη συνεργασία από τη διάθεση προϊόντων στην αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας.