Μετωπική για τα καύσιμα- Πιέζουν για μειώσεις φόρων

Πολιτική κόντρα προκαλεί το θέμα της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Η αντιπολίτευση ζητά από την Κυβέρνηση να προχωρήσει στη μείωση του, ανεξάρτητα τι θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει λόγο για προπαγάνδα γύρω από τις τιμές των καυσίμων, ενώ ο αναλυτής Ενεργειακής Στρατηγικής, Μιχάλης Μαθιουδάκης χαρακτηρίζει λαϊκισμό όσα ακούγονται για υπερκέρδη των εταιρειών προσθέτοντας, ότι τα ελληνικά διυλιστήρια πραγματοποιούν περίπου το 70%της παραγωγής τους σε εξαγωγές, αποτελώντας τον μεγαλύτερο εξαγωγικό κλάδο της χώρας.