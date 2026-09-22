Μετωπική για τα καύσιμα- Πιέζουν για μειώσεις φόρων
Πολιτική κόντρα προκαλεί το θέμα της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Η αντιπολίτευση ζητά από την Κυβέρνηση να προχωρήσει στη μείωση του, ανεξάρτητα τι θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει λόγο για προπαγάνδα γύρω από τις τιμές των καυσίμων, ενώ ο αναλυτής Ενεργειακής Στρατηγικής, Μιχάλης Μαθιουδάκης χαρακτηρίζει λαϊκισμό όσα ακούγονται για υπερκέρδη των εταιρειών προσθέτοντας, ότι τα ελληνικά διυλιστήρια πραγματοποιούν περίπου το 70%της παραγωγής τους σε εξαγωγές, αποτελώντας τον μεγαλύτερο εξαγωγικό κλάδο της χώρας.
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