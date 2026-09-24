Καρυστιανού: «Αν δεν μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από τη χώρα»

Η Μαρία Καρυστιανού κλήθηκε να διευκρινίσει σε συνέντευξη που παραχώρησε, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της σε περίπτωση που το κόμμα της δεν καταφέρει να μπεί στη Βουλή.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» δήλωσε ότι αν το κόμμα δεν μπεί στη βουλή «τότε θα έχει τελειώσει», με την Μαρία Καρυστιανού να φαίνεται αποφασισμένη να φύγει και από τη χώρα.

Πρόσθεσε πως δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα, καθώς αγαπά τη χώρα και θέλει να προσφέρει, ωστόσο δεν θα μπορούσε να παραμείνει εάν θεωρήσει ότι η προσπάθεια για πολιτική αλλαγή δεν έχει κοινωνική στήριξη.

«Όχι» σε συνεργασίες και κόντρα με Γεωργιάδη

Ξεκαθαρίστηκε επίσης ότι το κόμμα δεν θα συνεργαστεί με τα «συστημικά κόμματα», με βασικό στόχο την αυτόνομη πολιτική πορεία.Στην ίδια συνέντευξη η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στην αντιπαράθεσή της με τον Άδωνι Γεωργιάδη για την «κβαντική ιατρική», κατηγορώντας τον υπουργό Υγείας ότι μεταφέρει τη συζήτηση μακριά από την ουσία.