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Ιστορική συμφωνία για τη Μονή Σινά

Οριστική διευθέτηση εκκρεμοτήτων με την Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/10/2026 14:30

To θέμα που θα παρακολουθήσετε τώρα, αφορά στην ιστορική συμφωνία μετά από 1.500 χρόνια, για το νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά.

«Υπάρχουν παρακαταθήκες που ξεπερνούν τον ορίζοντα κάθε κυβέρνησης και κάθε γενιάς» δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε τι προβλέπει η συμφωνία σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha.

Να δώσει η Κυβέρνηση όλο το κείμενο της συμφωνίας στη δημοσιότητα ζητά επιτακτικά η αντιπολίτευση.

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