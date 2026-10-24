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ΠΑ.ΣΟ.Κ : “Αν γινόταν κοινωνικές κατοικίες…”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/10/2026 10:50
ΠΑ.ΣΟ.Κ : “Αν γινόταν κοινωνικές κατοικίες…”
Το ΠΑΣΟΚ προτείνει 40.000 νέες και ανακαινισμένες κατοικίες INTIME

Με αφορμή την ενοικίαση κτιρίου του ΕΦΚΑ σε ιδιώτη, το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στο θέμα της στεγαστικής κρίσης επαναφέροντας τις προτάσεις του. “Αν γινόταν κοινωνικές κατοικίες…” εξηγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης “θα είχαμε προσιτές και πιο πολλές προσφερόμενες λύσεις”.

Όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση προτίμησε να το δώσει σε ιδιώτη για να εισπράττει ενοίκιο. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει 40.000 νέες και ανακαινισμένες κατοικίες και “άνοιγμα” των κλειστών ακινήτων. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στο μεγάλο πρόβλημα πρόβλημα της στέγασης, στηριζόμενος στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ #genrent για τα ενοίκια και ειδικά για τους νέους.

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