Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην οικία του γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, Μανόλη Ρενιέρη, καταγγέλλει η φοιτητική παράταξη. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να εκφράζουν δημόσια τη συμπαράστασή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την επίθεση. Η παράταξη καταδικάζει το περιστατικό και κάνει λόγο για στοχοποίηση ενός νέου ανθρώπου εξαιτίας της πολιτικής του δράσης.

Παράλληλα, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές, τον εντοπισμό των δραστών και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη. Όπως επισημαίνει, η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα και όχι με πράξεις βίας.

Η αντίδραση Δένδια και Θεοδωρικάκου

Την επίθεση καταδίκασε με ανάρτησή του στο Χ ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε την ενέργεια απολύτως καταδικαστέα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον Μανόλη Ρενιέρη και την οικογένειά του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, με μήνυμά του στο Facebook. Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για επίθεση που στρέφεται κατά της Δημοκρατίας και υπογράμμισε ότι η πολιτική βία και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, από την πλευρά της, διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει λόγω της επίθεσης, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει την πολιτική και φοιτητική της δράση.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά προέρχονται από τις δημόσιες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης ή την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας.