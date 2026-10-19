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«Φύγε εσύ έλα εσύ» στη…Βουλή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/10/2026 13:53
«Φύγε εσύ έλα εσύ» στη…Βουλή
PHOTO/ INTIME

Με τρεις αλλαγές στη Βουλή σε 24 ώρες επαληθεύεται αυτό που γράψαμε στο alphatv.gr από τον… Σεπτέμβριο. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τους ανεξάρτητους βουλευτές, πρέπει να αποφασίσουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν.

Η προεκλογική περίοδος άτυπα έχει ξεκινήσει, συνυποψήφιοι οργώνουν ήδη «τα χωράφια τους» στις εκλογικές τους περιφέρειες.

μυρτώ κοροβέση σύριζα
INTIME

Το «φύγε εσύ έλα εσύ» ξεκίνησε με την ανεξάρτητη- εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Μυρτώ Κοροβέση, και την παρουσία της στη μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ.

Συνεχίστηκε με την παραίτηση (με βίντεο) από τη Βουλή του Χάρη Μαμουλάκη που είχε ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και μετακομίζει στην ΕΛΑΣ.

σωτηρης βαρδάκης συριζα
INTIME

Την έκπληξη κάνει ο αντικαταστάτης του Σωκράτης Βαρδάκης, ο οποίος φέρεται να παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του alphatv.gr η συνέχεια θα είναι εξίσου εντυπωσιακή…

 

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