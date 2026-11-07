«Φύγε από εδώ,δεν ντρέπεσαι λιγάκι;»: Ένταση στο συνέδριο της ΚΕΔΕ μετά τις καταγγελίες Δούκα για νοθεία.

Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), όταν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αμφισβήτησε ανοιχτά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, κάνοντας λόγο για καταγγελίες περί νοθείας και ζητώντας να πραγματοποιηθεί ονομαστική καταμέτρηση.

«Ονομαστική τώρα», φώναζε ο κ. Δούκας, επιμένοντας στο αίτημά του και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους που φώναζαν «μετρηθείτε».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ και πρώην δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, ανέβηκε στο βήμα, άρπαξε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε σε έντονο ύφος προς τον δήμαρχο Αθηναίων.

«Φύγε από εδώ ρε, φύγε από εδώ. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι; Έλα τώρα, νοθεία στην Αυτοδιοίκηση», φώναξε ο κ. Καφαντάρης.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην αίθουσα, με φωνές, αποδοκιμασίες και αντεγκλήσεις μεταξύ των παρευρισκομένων. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με ανάταση χειρός, παρά το αίτημα του Χάρη Δούκα για ονομαστική ψηφοφορία. «Ο ένας τους βγάζει 14, ο άλλος 15», φώναξε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με τον γενικό γραμματέα της ΚΕΔΕ και πρώην δήμαρχο Πύλου – Νέστορος, Δημήτρη Καφαντάρη, να απαντά: «Ε, δεν πειράζει. Ένας πάνω, ένας κάτω».