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ALPHA NEWS

Αιφνίδιο “όλα καλά” από τον Φιντάν για το καλώδιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/11/2026 14:20

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον απόπλου του γαλικού ερευνητικού από το Ηράκλειο με κατεύθυνση τη Κάσο για την επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο.

Απέναντι στο τουρκικό κρεσέντο αμφισβήτησης και το μπαράζ με αντι- NAVTEX, η Αθήνα απαντά σε αυστηρότατο τόνο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι έρευνες θα διεξαχθούν κανονικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν παζαρεύεται.

Μας ενημερώνoυν η Χριστίνα Κράτση και ο Νίκος Μουρκοβίτης

Σχολιάζει ο διεθνολόγος του ALPHA Γιώργος Φίλης.

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