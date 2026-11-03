Επαφές της κυβέρνησης με τις πλατφόρμες social media για το ηλικιακό όριο

Σε επαφές με πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται η κυβέρνηση ενόψει της εφαρμογής του μέτρου για το ηλικιακό όριο χρήσης.

Στόχος οι πλατφόρμες να αναπτύξουν μηχανισμούς επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών, καθώς την 1η Ιανουαρίου 2027 το μέτρο τίθεται σε ισχύ.

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου συναντήθηκαν σήμερα με τους εκπροσώπους της πλατφόρμας Tik Tok.

Στην παρέμβασή του επισήμανε μεταξύ άλλων:

“Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2027, το ηλικιακό όριο που θέσπισε η Ελλάδα θα εφαρμόζεται στην πράξη. Ο νόμος 5350/2026 έχει ψηφιστεί. Αναμένουμε πλέον από κάθε πλατφόρμα να εξηγήσει πώς θα συμμορφωθεί. Το συμφέρον των παιδιών πρέπει να καθοδηγεί αυτή τη συζήτηση. Η προστασία της υγείας, της ιδιωτικότητας και της ανάπτυξής τους αποτελεί κοινή ευθύνη των κυβερνήσεων και των εταιρειών τεχνολογίας. Οι πλατφόρμες οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη για τις υπηρεσίες που σχεδιάζουν και λειτουργούν. Επιδιώκουμε την υπεύθυνη λειτουργία και την ουσιαστική συμμόρφωσή σας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά, να εξασφαλίσουμε τεχνικό συντονισμό και να επιλύσουμε πρακτικά ζητήματα εφαρμογής. Αναμένουμε την ίδια δέσμευση από τη δική σας πλευρά. Ο νόμος εφαρμόζει κανόνα ημερολογιακού έτους: όλοι όσοι γεννήθηκαν το ίδιο έτος θεωρείται ότι έχουν γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου. Για το 2027, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2013 ή αργότερα βρίσκονται κάτω από το όριο. Τα συστήματά σας πρέπει να εφαρμόζουν σωστά αυτόν τον κανόνα.”