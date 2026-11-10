Αναχώρησε το «Abeille Marengo» – Ξεκινούν οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Από το λιμάνι του Ηρακλείου απέπλευσε σήμερα το απόγευμα το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», προκειμένου να συνεχίσει τις υποθαλάσσιες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Το πλοίο αναχώρησε λίγο μετά τις 18:00. Επόμενος σταθμός των ερευνών είναι η θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, όπου οι εργασίες είχαν διακοπεί το καλοκαίρι του 2024, μετά την ένταση που είχε προκαλέσει η τουρκική αντίδραση.

Η διαδρομή του ερευνητικού πλοίου

Αφετηρία της υποθαλάσσιας έρευνας είναι η παράκτια περιοχή της Κορακιάς, στον νομό Ηρακλείου. Το «Abeille Marengo» θα κινηθεί ανατολικά και νοτιοανατολικά, περνώντας νότια της Κάσου και της Καρπάθου, με τελικό προορισμό τις ακτές της Κύπρου.

Στόχος είναι η λεπτομερής χαρτογράφηση του βυθού, ώστε να προσδιοριστεί η κατάλληλη διαδρομή για την τοποθέτηση του ηλεκτρικού καλωδίου.

Σόναρ και μαγνητόμετρα για τη χαρτογράφηση

Οι έρευνες πραγματοποιούνται με ειδικά σόναρ και μαγνητόμετρα, τα οποία καταγράφουν το ανάγλυφο του βυθού και εντοπίζουν πιθανά εμπόδια. Οι μετρήσεις αφορούν βάθη που φτάνουν τα 700 μέτρα ή και περισσότερο.

Τα πρώτα μίλια του ταξιδιού θα αξιοποιηθούν για τη βαθμονόμηση των οργάνων. Στη συνέχεια, το πλοίο θα περάσει στην κύρια φάση των ερευνών, με πρώτο σημαντικό σημείο την περιοχή ανατολικά και νότια της Κάσου.

NAVTEX και τουρκική αντίδραση

Για την πραγματοποίηση των ερευνών έχουν εκδοθεί οι σχετικές ναυτικές οδηγίες από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Τουρκία απάντησε με αντι-NAVTEX, αμφισβητώντας τη δικαιοδοσία των ελληνικών Αρχών στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ταξίδι του γαλλικού πλοίου θα ολοκληρωθεί χωρίς εντάσεις.

Όπως τόνισε, οι άδειες ζητήθηκαν από τις ελληνικές και κυπριακές Αρχές και όχι από την Τουρκία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη ψήφιση τουρκικού νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» θα επιβάρυνε περαιτέρω τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.