Ελλάδα – Αίγυπτος: Στο τραπέζι η επέκταση της ΑΟΖ

Νέος κύκλος συνομιλιών για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου δρομολογείται, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελατί.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τη στρατηγική εταιρική σχέση των χωρών τους, καθώς και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η έναρξη συζητήσεων για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), με στόχο να εξεταστούν οι εκκρεμότητες που παραμένουν μεταξύ των δύο πλευρών.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την έντονη αντίδραση της Αιγύπτου στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Βεγγάζης, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Η συνεργασία Αθήνας και Καΐρου έχει ιδιαίτερη σημασία για τις θαλάσσιες οριοθετήσεις και την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι επόμενες επαφές αναμένεται να δείξουν πώς θα προχωρήσουν οι συζητήσεις για την επέκταση της συμφωνίας.