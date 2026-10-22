ΟΗΕ: Εγκρίθηκε το ελληνικό ψήφισμα για τα παιδιά στις εμπόλεμες ζώνες

Το ζήτημα των πολέμων κρούει το καμπανάκι στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ασφάλεια των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις μπαίνει στο προσκήνιο και προκαλεί παγκόσμια ανησυχία. Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Αγλαΐα Μπαλτά, παρουσίασε το Ψήφισμα 2832 (2026) σχετικά με τις επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στις παραβιάσεις και κακοποιήσεις εις βάρος παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και τον ρόλο της τεχνολογίας στην πρόληψή τους. Η Ελληνίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος προήδρευσε στη συνεδριάση, καθώς η χώρα μας ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου για τον Οκτώβριο.

Το Ψήφισμα επικεντρώνεται στην αυξανόμενη χρήση κοινωνικών δικτύων, πλατφορμών παιχνιδιών και κρυπτογραφημένων εργαλείων επικοινωνίας από εμπλεκομένους σε συγκρούσεις με στόχο την στρατολόγηση, χρησιμοποίηση, απαγωγή και σεξουαλική βία κατά των παιδιών. Καλεί τα κράτη να ενσωματώσουν στα εθνικά συστήματα παιδικής προστασίας μέτρα περιορισμού των ψηφιακών κινδύνων, ασφαλείς μηχανισμούς αναφοράς, κατάλληλες υπηρεσίες και υποστήριξη με επίκεντρο τα θύματα και τους επιζώντες. Ζητά εγγυήσεις κατά της εκμετάλλευσης, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη λογοδοσία και τη δίωξη των παραβατών. Έμφαση δόθηκε στο θέμα της προσφυγής των θυμάτων στη δικαιοσύνη και στις αναγκαίες υπηρεσίες.

«Η στρατολόγηση μέσω ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου εξακολουθεί να είναι στρατολόγηση», τόνισε, σημειώνοντας ότι παιδιά στρατολογούνται μέσω κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων και υφίστανται εκμετάλλευση, εξαναγκασμό και ριζοσπαστικοποίηση στο διαδίκτυο. Συνέχισε θέτοντας το ερώτημα εάν το Συμβούλιο μπορεί να παραμένει σιωπηλό, ενώ κάποιοι εκμεταλλεύονται την ψηφιακή διάσταση των σοβαρών παραβιάσεων.

Το ψήφισμα ενισχύει το υφιστάμενο πλαίσιο, καλύπτοντας τις παραβιάσεις ανεξαρτήτως των μέσων διάπραξής τους. Η Ελληνίδα Αντιπρόσωπος εξήγησε ότι επιδιώκει την προστασία των παιδιών από βλάβες στο ψηφιακό περιβάλλον και όχι τη ρύθμιση τεχνικών πτυχών του περιεχομένου.

Παράλληλα, προέτρεψε σε επενδύσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στον ψηφιακό γραμματισμό και στις υποδομές. Αναγνώρισε ότι οι ψηφιακές λύσεις πρέπει «να συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν» τη διά ζώσης παιδική προστασία και εκπαίδευση.

Ενθάρυνε τη συνεργασία κυβερνήσεων και ιδιωτικού τομέα, ώστε οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών να σχεδιάζουν ασφαλή προϊόντα, να περιορίζουν την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο ή επαφές και να συνεργάζονται με μηχανισμούς παιδικής προστασίας.

Η στάση των χωρών

Η Λετονία επισήμανε ότι «τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι εκτός διαδικτύου πρέπει να προστατεύονται και στο διαδίκτυο», δίνοντας έμφαση στους αυξημένους κινδύνους που κρύβονται για τα κορίτσια.

Οι ΗΠΑ έδωσαν τα εύσημα στην Ελλάδα για την ομόφωνη υιοθέτηση. «Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται την ασφάλεια, την προστασία ή την εκπαίδευση εξαιτίας ένοπλης σύγκρουσης», υποστήριξε ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ.

Το σχέδιο συνυπέβαλαν: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Μπαχρέιν, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Δανία, Τζιμπουτί, Ισημερινός, Αίγυπτος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κουβέιτ, Λετονία, Λίβανος, Λιβερία, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μάλτα, Μεξικό, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ομάν, Παναμάς, Περού, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Δημοκρατία της Κορέας, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Ρουάντα, ‘Αγιος Μαρίνος, Σαουδική Αραβία, Σενεγάλη, Σερβία, Σιέρα Λεόνε, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Συρία, Ταϊλάνδη, Τιμόρ-Λέστε, Τυνησία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Τανζανία, Ουρουγουάη και Υεμένη.

Η Ελλάδα ευχαρίστησε και πάλι τα μέλη, ενώ επέδειξε τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για τη γεφύρωση διαφορετικών απόψεων.

«Η προστασία των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», τόνισε η κ. Μπαλτά.

Ευχαρίστησε επίσης το Γραφείο της Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, τη UNICEF, την UNESCO και τους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών για τη συνεργασία και τη στήριξή τους.