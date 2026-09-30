Έκθεση Κομισιόν για ελληνικές επιδοτήσεις: «4π» κι ένας (φοβερός) επίλογος

Τα 4π των ελέγχων, «πως- ποιος-πόσες φορές-πότε έκανε έλεγχο» κρίνουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεων. Και οι απαντήσεις που δίνει η ελληνική πλευρά, είναι φανερό πως δεν ικανοποίησαν την Κομισιόν. Ο «βαρύς επίλογος» φανερώνει τον κίνδυνο για τον πρωτογενή τομέα.

Πώς ελέγχεις; Το παράδειγμα με τις εταιρείες βιολογικών στην έκθεση είναι χαρακτηριστικό: Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κατά τον έλεγχο αναφέρει 86.485 επιχειρήσεις βιολογικής ενώ βάσει καταλόγου που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές, το 2025 ήταν 100.306. «Πώς το δημόσιο τις βγάζει 100 χιλιάδες και το ίδιο δημόσιο 86 χιλιάδες;», θα αναρωτηθεί κάποιος. Ευγενικά με τρεις λέξεις η Κομισιόν σημειώνει: «Αδυναμία συμφωνίας/επαλήθευσης»

Ποιος ελέγχει; Σε επιτόπιο κτηνιατρικό έλεγχο τον Δεκέμβριο του 2025 στον παραγωγό με τον «κωδικό 13» καταγράφονται 390 αρσενικά ζώα. Τον Φεβρουάριο του 2026, σε άλλον επιτόπιο κτηνιατρικό έλεγχο στην έκθεση αναγράφονται 45 αρσενικά. Η συνέχεια, για να μη χωρούν παρερμηνείες, αυτολεξεί από την έκθεση: «εξακολουθεί να μην είναι σαφής για τη ΓΔ AGRI (Κομισιόν) ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός πληρωμών διαπίστωσε, με βάση τα κτηνιατρικά δεδομένα, συνολικό αριθμό 1276 επιλέξιμων ζώων (τόσο αρσενικών όσο και θηλυκών), όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου». Όποιος ασχολήθηκε, κατέγραψε διαφορετικό αποτέλεσμα. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει την ευθύνη για την τεράστια διαφορά, δεν ξεκαθαρίζεται.

Πόσες φορές ελέγχεις όσους ζητούν επιδοτήσεις; Στην έκθεση σημειώνεται πως το 2025 ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διενήργησε μόλις το 35% (62 αντί για 175) του ελάχιστου αριθμού ελέγχων (2%) που απαιτεί η ανάλυση κινδύνου. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σου ζητάει να ελέγξεις 2 στους 100, αν –σύμφωνα με την έκθεση- δεν φτάνεις τον ελάχιστο στόχο, τα πράγματα δυσκολεύουν.

Πότε ελέγχεις; Όπως σημειώνεται στην έκθεση, εκκρεμούν ακόμα έλεγχοι για επιδοτήσεις του 2025. Και να ελεγχθούν τώρα πια, δεν έχει νόημα διαμηνύουν οι Βρυξέλλες, καθώς όπως σημειώνεται: «Δεν θα βγαίνει συμπέρασμα, οι πραγματικές συνθήκες επιτόπου θα έχουν μεταβληθεί». Κάθε πράγμα στον καιρό του δηλαδή, «έναν χρόνο μετά την αίτηση τί να ψάξεις και κυρίως τί θα βρεις;»

Ο επίλογος της έκθεσης της Κομισιόν, αναφέρει, προφανώς για όλα αυτά που διαβάσατε κι όσα άλλα αναφέρονται στις 40 σελίδες: «Οι ελληνικές αρχές καλούνται να διαβιβάσουν όλα τα συναφή στοιχεία για τον προσδιορισμό του πληθυσμού που επηρεάζεται από τις ελλείψεις ή για τον ακριβέστερο υπολογισμό των ποσών που πρέπει να αποκλειστούν από την ενωσιακή χρηματοδότηση».