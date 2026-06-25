«Δώρο» Τραμπ στον Ερντογάν

“Δωράκι” στον Ερντογάν τάζει ο Τραμπ λίγο πριν φθάσει στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ., αφήνοντας υπονοούμενα για το πρόγραμμα των F- 35.

Tη σχολή ναυτικών δοκίμων επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός μαζί με τον υπουργό εθνικής άμυνας όπου ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα του ΜΙΤ ώστε και η Ελλάδα να αναπτύσσει και αυτή αυτόνομα θαλάσσια συστήματα για την αντιμετώπιση απειλών.

Mας ενημερώνει η Eυαγγελία Τσικρίκα.