LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

14:50
ALPHA NEWS

«Δώρο» Τραμπ στον Ερντογάν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 15:18

“Δωράκι” στον Ερντογάν τάζει ο Τραμπ λίγο πριν φθάσει στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ., αφήνοντας υπονοούμενα για το πρόγραμμα των F- 35.

Tη σχολή ναυτικών δοκίμων επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός μαζί με τον υπουργό εθνικής άμυνας όπου ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα του ΜΙΤ ώστε και η Ελλάδα να αναπτύσσει και αυτή αυτόνομα θαλάσσια συστήματα για την αντιμετώπιση απειλών.

Mας ενημερώνει η Eυαγγελία Τσικρίκα.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης