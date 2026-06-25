«Δώρο» Τραμπ στον Ερντογάν
“Δωράκι” στον Ερντογάν τάζει ο Τραμπ λίγο πριν φθάσει στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ., αφήνοντας υπονοούμενα για το πρόγραμμα των F- 35.
Tη σχολή ναυτικών δοκίμων επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός μαζί με τον υπουργό εθνικής άμυνας όπου ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα του ΜΙΤ ώστε και η Ελλάδα να αναπτύσσει και αυτή αυτόνομα θαλάσσια συστήματα για την αντιμετώπιση απειλών.
Mας ενημερώνει η Eυαγγελία Τσικρίκα.
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