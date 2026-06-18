Διπλό ευρωπαϊκό ράπισμα στην Τουρκία

Νέο αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία είχαμε σήμερα από την Ευρώπη, μετά την έκθεση καταπέλτη του Ευρωκοινοβουλίου.

Η κυρία Κάλας, η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρώπης στην ουσία, δεν προσπάθησε καθόλου να κατευνάσει τους Τούρκους.

Μας ενημερώνει η Ευαγγελία Τσικρίκα.

Σχολιάζει ο Διδάκτωρ Γεωπολιτικής – Καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων Γιώργος Φίλης