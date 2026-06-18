Ηράκλειο: Στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών

Οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, επιλέχθηκαν ως προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε σχετικά για αυτή την πρόταση, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό.

Κλιμάκια του υπουργείου πραγματοποίησαν αυτοψία στις πρώην αποθήκες και βρίσκονται σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις για τη λειτουργία του εντός Ιουλίου.

Το υπουργείο αναφέρει ότι ο χώρος θα λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή, όπως ο εκθεσιακός χώρος της Αγυιάς στα Χανιά, χωρίς καμία επιβάρυνση στην τοπική κοινωνία.