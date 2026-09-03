ΔΕΘ 2026: Το πακέτο Μητσοτάκη για μισθούς, συντάξεις και φόρους

Μείωση εισφορών, αύξηση κατώτατου μισθού, τέλος στην προσωπική διαφορά και «κούρεμα» προκαταβολής φόρου – Ο βασικός κορμός των μέτρων της ΔΕΘ έχει οριστικοποιηθεί, ενώ οι τελευταίες αποφάσεις αφορούν το ύψος ορισμένων ενισχύσεων.

Λίγα 24ωρα απομένουν μέχρι τη ΔΕΘ και το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται πλέον στις τελικές πρόβες για το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Βελλίδειου.

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Ο βασικός κορμός των παρεμβάσεων της ΔΕΘ έχει ουσιαστικά κλειδώσει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο λογαριασμός των φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων για το 2027 κινείται περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται ο ξεχωριστός δημοσιονομικός χώρος για ενεργειακές επενδύσεις.

Το φετινό πακέτο της ΔΕΘ επιχειρεί να μοιράσει το όφελος σε πολλές κοινωνικές ομάδες: μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που απομένει να οριστικοποιηθεί είναι κυρίως το ακριβές ύψος ορισμένων παρεμβάσεων και όχι η βασική κατεύθυνσή τους.

ΔΕΘ: Περισσότερα καθαρά στους μισθωτούς

Ένα από τα πλέον «κλειδωμένα» μέτρα της ΔΕΘ είναι η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Εκείνο που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί είναι εάν το όφελος θα μοιραστεί μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων ή θα κατευθυνθεί ολόκληρο στους εργαζομένους, αυξάνοντας περισσότερο τις καθαρές αποδοχές τους.

AP Photo/Emilio Morenatti

Παράλληλα, η ΔΕΘ θα δώσει το στίγμα για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2027. Οι τελευταίες πληροφορίες τοποθετούν την αύξηση στην περιοχή των 40-50 ευρώ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τον κατώτατο από τα σημερινά 920 ευρώ στα 960-970 ευρώ. Η αύξηση θα επηρεάσει, μέσω του μηχανισμού σύνδεσης, και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Το ακριβές ποσό, πάντως, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

ΔΕΘ: Τέλος στην προσωπική διαφορά για 670.000 συνταξιούχους

Για περίπου 670.000 συνταξιούχους, μία σημαντική αλλαγή είναι ήδη νομοθετημένη: από το 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς. Αυτό σημαίνει ότι όσοι μέχρι σήμερα έχαναν μέρος ή ολόκληρη την ετήσια αύξηση εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την αύξηση που δικαιούνται.

Στη ΔΕΘ αναμένεται επίσης να δοθεί έμφαση στην ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Το ποσό των 300 ευρώ αποτελεί ήδη δεδομένη παρέμβαση, ενώ στις τελικές συσκέψεις εξετάζεται μεγαλύτερη αύξησή του. Τα σενάρια για 400 ευρώ ή περισσότερο παραμένουν ανοιχτά και, επομένως, δεν μπορούν ακόμη να παρουσιαστούν ως οριστική απόφαση.

ΔΕΘ: Μικρότερη προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της ΔΕΘ. Η παρέμβαση που θεωρείται κλειδωμένη αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% ή χαμηλότερα. Το ακριβές ποσοστό μένει να ανακοινωθεί, αλλά η κατεύθυνση της μείωσης θεωρείται οριστικοποιημένη.

Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται και στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Η κατεύθυνση είναι να περιορίζεται σταδιακά η επιβάρυνση για τους επαγγελματίες που εμφανίζουν σταθερή φορολογική συνέπεια, καθώς POS, IRIS, myDATA, ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακές διασταυρώσεις δίνουν πλέον στη φορολογική διοίκηση πληρέστερη εικόνα των πραγματικών συναλλαγών.

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Το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει η ΔΕΘ είναι ουσιαστικά «είσαι συνεπής, κερδίζεις», με τη φορολογική συνέπεια να συνδέεται σταδιακά με ευνοϊκότερη μεταχείριση. Οι ακριβείς τεχνικές παράμετροι, ωστόσο, μένει να παρουσιαστούν από τον πρωθυπουργό.

ΔΕΘ: Τι περιμένουν οι οικογένειες

Η οικογένεια αποτελεί έναν ακόμη βασικό αποδέκτη του πακέτου της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει περαιτέρω μειώσεις φορολογικών συντελεστών με έμφαση στη μεσαία τάξη και στις οικογένειες, ενώ στο τελικό πακέτο εξετάζονται πρόσθετες ενισχύσεις για νοικοκυριά με παιδιά.

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Εδώ, όμως, απαιτείται διάκριση μεταξύ κλειδωμένων και υπό εξέταση μέτρων: οι πρόσθετες ελαφρύνσεις για τις οικογένειες παρέμεναν μέχρι τις τελευταίες κυβερνητικές συσκέψεις μία από τις εκκρεμότητες της ΔΕΘ, συνεπώς τα ποσά και τα κριτήρια δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν οριστικά.

Στέγη: Παρεμβάσεις και μετά τη ΔΕΘ

Το στεγαστικό θα έχει επίσης θέση στη ΔΕΘ. Στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται η συνέχιση φορολογικών κινήτρων που λήγουν στο τέλος του 2026 και η εξέταση νέου μοντέλου στεγαστικού προγράμματος μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

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Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζεται να παραταθούν είναι η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και η τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που βγάζουν κλειστά ακίνητα στην αγορά ή μεταφέρουν κατοικίες από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση.

Τι δεν θα μπει στο «καλάθι»

Εξίσου σημαντικό με όσα αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ είναι και όσα φαίνεται ότι τελικά δεν χώρεσαν. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει βγει από τον σχεδιασμό για το 2027 η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 22% σε 20%, όπως και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Έτσι, λίγες ημέρες πριν ανοίξει η ΔΕΘ, το περίγραμμα είναι πλέον σαφές: περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για εργαζομένους, πλήρεις αυξήσεις για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, μικρότερη φορολογική επιβάρυνση για επαγγελματίες και πρόσθετη στήριξη της οικογένειας.

Οι τελευταίες συσκέψεις θα κρίνουν τα ποσά και τις όποιες εκπλήξεις. Η ουσία, όμως, της φετινής ΔΕΘ έχει ήδη διαμορφωθεί, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει οι παρεμβάσεις του 2027 να μεταφραστούν σε περισσότερα χρήματα στο διαθέσιμο εισόδημα, χωρίς το συνολικό κόστος να ξεφύγει από τα όρια του δημοσιονομικού χώρου.