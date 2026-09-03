3 Σεπτεμβρίου το ΠΑΣΟΚ γίνεται 52

Το ΠΑΣΟΚ συμπληρώνει σήμερα (03.09.2026), 52 χρόνια παρουσίας στην πολιτική σκηνή της χώρας, με τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να βρίσκονται ήδη στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί από την Κρήτη στην ιστορία της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, ενώ ιδιαίτερη μνεία θα γίνει και για το ζήτημα του δημογραφικού.

@nikos.androulakis Η 3η Σεπτέμβρη δεν είναι μόνο η ιστορία μας. Είναι το ξεκίνημα για την επόμενη Αλλαγή. Για μια καλύτερη Ελλάδα. Για τις νεότερες γενιές. Για το μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε μαζί. Η επόμενη Αλλαγή ξεκινά από εμάς. ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Η ιδρυτική διακήρυξη και η πρώτη νίκη

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1974 το ΠΑΣΟΚ ιδρύεται από τον ιστορικό ηγέτη του, Ανδρέα Παπανδρέου, λίγο μετά από την κατάρρευση της Χούντας και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Το τρίπτυχο που προσδιορίζει τον προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτό αποτυπώθηκε ήδη από το 1974 είναι:

εθνική ανεξαρτησία

λαϊκή κυριαρχία

κοινωνική απελευθέρωση

Το ΠΑΣΟΚ έφτασε στην πρώτη του νίκη επτά χρόνια αργότερα, το 1981 συγκεντρώνοντας ποσοστό 48,06%, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα.

Η κατάρρευση του 2015 και η στόχευση για το μέλλον

Στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό της ιστορίας του, αφού συγκέντρωσε 4,68%, ποσοστό που το έφερε στην έβδομη και τελευταία θέση στην κοινοβουλευτική σειρά.

11 χρόνια αργότερα, το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει στην αξιωματική αντιπολίτευση, με τον μεγάλο στόχο να είναι η πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές και την αντεπίθεση να ξεκινάει από ένα παραδοσιακά «πράσινο» σημείο του χάρτη.