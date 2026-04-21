Αύριο οι άρσεις ασυλίας λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ- Εσωκομματικό κρας τεστ
Οι δυο πρώτες διαφοροποιήσεις βουλευτών της ΝΔ, καταγράφηκαν σήμερα από την ενιαία κυβερνητική γραμμή κατά την αυριανή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των βουλευτών που αναφέρονται στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι ζυμώσεις πάντως συνεχίζονται για περιοριστούν οι διαφοροποιήσεις στο ελάχιστο δυνατόν.
