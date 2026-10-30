Από τα κορυφαία πλοία στον πλανήτη ο «Νέαρχος» – Η δεύτερη Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό  

Η ελληνική σημαία, υψώθηκε σήμερα και στη δεύτερη φρεγάτα Belharra. Ο “Νέαρχος”, είναι ένα υπερσύγχρονο πλοίο, με ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες από την πρώτη φρεγάτα, που εκτινάσσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες, του στόλου μας. Εντυπωσιακή ήταν η τελετή παραλαβής, στα ναυπηγεία, στη Λοριαν της Γαλλίας.

Στη Γαλλία βρίσκεται ο δημοσιογράφος τουΑlpha Κώστας Σαρικάς, που παρακολούθησε την τελετή παραλαβής της φρεγάτας και μας ενημερώνει.