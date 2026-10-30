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Από τα κορυφαία πλοία στον πλανήτη ο «Νέαρχος» – Η δεύτερη Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/10/2026 19:53

Η ελληνική σημαία, υψώθηκε σήμερα και στη δεύτερη φρεγάτα Belharra. Ο “Νέαρχος”, είναι ένα υπερσύγχρονο πλοίο, με ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες από την πρώτη φρεγάτα,  που εκτινάσσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες, του στόλου μας. Εντυπωσιακή ήταν η τελετή παραλαβής, στα ναυπηγεία, στη Λοριαν της Γαλλίας.

Στη Γαλλία βρίσκεται ο δημοσιογράφος τουΑlpha Κώστας Σαρικάς, που παρακολούθησε την τελετή παραλαβής της φρεγάτας και μας ενημερώνει.

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