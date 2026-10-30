Αλέξης Τσίπρας: Συνεχίζει τις περιοδείες σε Ηλιούπολη και Πελοπόννησο

Την περιοδεία του σε περιοχές της χώρας συνεχίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, με επόμενους σταθμούς την Ηλιούπολη και την Μεσσηνία.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί σήμερα, (30.10.2026) στην Ηλιούπολη, ενώ τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου θα επισκεφθεί την Πελοπόννησο, συνεχίζοντας τις περιοδείες της ΕΛ.Α.Σ. στην περιφέρεια, μετά τις πρόσφατες επισκέψεις σε Κρήτη και Θεσσαλία.

Σήμερα, θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με μέλη και φίλους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η οποία διοργανώνεται από την τοπική οργάνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στην Καλαμάτα τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας στην επίσκεψή του στη Μεσσηνία, αναμένεται να επικεντρωθεί στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στην περιφερειακή ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται και στην διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο στόχος της Αμαλίας είναι να προλάβουν να επισκεφτούν κάθε γωνιά της χώρας μέχρι τη στιγμή που θα προκηρυχθούν οι εκλογές, με το βάρος να ρίχνεται πρώτα στην Περιφέρεια.