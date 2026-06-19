Άναψε «φωτιές» ο Σιακαντάρης της ΕΛ.ΑΣ: «Τοξικά κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα Γιώργου Σιακαντάρη οτι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμματα τοξικά και πρέπει να διαλυθούν.

Στελέχη και των δυο κομμάτων έκαναν οργισμένες δηλώσεις και κάλεσαν τον κύριο Τσίπρα να πάρει αμέσως θέση για τον κύριο Σιακαντάρη που είναι και ο συγγραφέας του μανιφέστου του κόμματος του.

Μας ενημερώνει ο Αλέξης Κουβέλης.