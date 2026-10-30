Αρνήθηκε την βουλευτική έδρα ο Γρηγόρης Θεοδωράκης

Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ανακοίνωσε την απόφασή του, να μην αποδεχτεί την βουλευτική έδρα της Αιτωλοακαρνανίας, μετά την παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα.

Ο πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) με τον Αλέξη Τσίπρα, ενημέρωσε και επίσημα τη Βουλή, να μην αναλάβει την έδρα.

Σε δήλωσή του, ο κύριος Θεοδωράκης ανέφερε ότι, μετά την παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα, κλήθηκε από τη Βουλή, ως πρώτος επιλαχών, να τον αντικαταστήσει. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η απόφασή του ήταν εξαρχής ειλημμένη, καθώς επέλεξε να συνεχίσει την πολιτική του πορεία στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

Εξηγώντας τους λόγους της στάσης του, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης υπογράμμισε ότι η πολιτική του διαδρομή, οι αξίες και οι αγώνες του συνδέονται άμεσα με τον πρώην πρωθυπουργό.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως τον μοναδικό πολιτικό ηγέτη στον χώρο της προοδευτικής παράταξης που μπορεί να διαμορφώσει προοπτική διακυβέρνησης, διευκρινίζοντας ότι η επιλογή του δεν σχετίζεται με προσωπολατρία.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι συμμετείχε στην ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έχοντας προηγουμένως παραιτηθεί από τα κομματικά αξιώματα που κατείχε.

Όπως τόνισε, η απόφασή του να μην καταλάβει τη βουλευτική έδρα αποτελεί συνειδητή επιλογή ευθύνης, την οποία θεωρεί έντιμη και ξεκάθαρη.