“Αφιέρωση” Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη από το βήμα της Βουλής
Ο Ν. Ανδρουλάκης αφιερώνει Δήμητρα Γαλάνη στον Πρωθυπουργό: «Τα γαλάζια σου γράμματα…»
Και μελωδικά επιτέθηκε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την ακρίβεια. Οι πολίτες πλήττονται και ο Πρωθυπουργός αρκείται στο να στέλνει επιστολές στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Στη συνέχεια αφιέρωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη το τρυφερό τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη «τα γαλάζια σου γράμματα», θυμίζοντας τον στίχο «μια ζωή περιμένω μα δε γίνονται θαύματα». «Πόσες φορές θα στείλετε επιστολές για θέματα που πρέπει να λύσετε εσείς;», ήταν το ερώτημα του Νίκου Ανδρουλάκη.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε και για την golden visa δείχνοντας σχετική διαφημιστική μπροσούρα από την Τουρκία. «Ξεπουλάτε, εμείς όμως δε θα κάνουμε τον Έλληνα ξένο στον τόπο του» τόνισε, καταθέτοντας τροπολογία για την κατάργηση της.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις