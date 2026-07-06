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ALPHA NEWS

10 χρόνια Πλεύση Ελευθερίας

Φεστιβάλ στη Δραπετσώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/07/2026 15:42

Μήνυμα νίκης εξέπεμψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας, χθες στη Δραπετσώνα. Στον χαιρετισμό της η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ενδέκατη επέτειο του δημοψηφίσματος και στα “όχι του λαού”, όπως σημείωσε.

Το φεστιβάλ- στο οποίο μετείχε και ο Jo Di με μία μουσική σατιρική παράσταση- συμπίπτει και με τα δέκατα γενέθλια του κόμματος. Θα ακούσετε τι είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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