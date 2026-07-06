10 χρόνια Πλεύση Ελευθερίας

Μήνυμα νίκης εξέπεμψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας, χθες στη Δραπετσώνα. Στον χαιρετισμό της η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ενδέκατη επέτειο του δημοψηφίσματος και στα “όχι του λαού”, όπως σημείωσε.

Το φεστιβάλ- στο οποίο μετείχε και ο Jo Di με μία μουσική σατιρική παράσταση- συμπίπτει και με τα δέκατα γενέθλια του κόμματος. Θα ακούσετε τι είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.