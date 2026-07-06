Τα «όχι» της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ξεκινώντας την ομιλία της με “τα “όχι” του λαού”, όπως χαρακτηριστικά είπε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στους φίλους και τους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας στο φεστιβάλ ελευθερίας που διοργανώνει το κόμμα της στη Δραπετσώνα.

Το φεστιβάλ διοργανώθηκε στη διπλή επέτειο των 11 χρόνων από το δημοψήφισμα και των 10 ετών, από την ίδρυση της Πλεύση Ελευθερίας.

Η πρόεδρος Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε συγκινημένη και χαρούμενη για τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου, τη μεγαλύτερη αμεσοδημοκρατική και δημιουργική πολιτική και πολιτιστική πρωτοβουλία, όπως χαρακτηρίζει το φεστιβάλ η Πλεύση Ελευθερίας.