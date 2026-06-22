ΤτΕ – Άνοδος 36,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις

Σημαντική αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις αλλά και στις αφίξεις ξένων επισκεπτών κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, καταγράφουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 2,79 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 36,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμηνο του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 36,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 2.790,7 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 38,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.370,2 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 37,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.336,7 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.183,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 38,8%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν άνοδο κατά 37,7% και διαμορφώθηκαν στα 186,3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν πτώση κατά 10,5% και διαμορφώθηκαν στα 263,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 12,6% και διαμορφώθηκαν στα 123,8 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 57,5% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 159,0 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, σημαντική άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 331,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 0,8% και διαμορφώθηκαν στα 327,3 εκατ. ευρώ.

– Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 27,1% και διαμορφώθηκε σε 5.240,4 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 4.122,2 ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,8% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 67,8%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 2.777,9 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 36,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 18,3% και διαμορφώθηκε σε 2.462,5 ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 31,4% και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 64,3%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 12,4% και διαμορφώθηκε σε 534,5 ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία, η οποία αυξήθηκε κατά 14,1% σε 187,9 χιλ. ταξιδιώτες. ‘Ανοδο κατά 21,6% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 241,2 ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 51,0% και διαμορφώθηκε σε 445,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 3,4% σε 327,8 χιλ. ταξιδιώτες.

– Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 1.664,3 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.049,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αύξηση κατά 752,9 εκατ. ευρώ ή 36,9% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.790,7 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 138,5 εκατ. ευρώ ή 14,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.126,4 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27,1%, όσο και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 15,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 78,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Επίσης, πλεόνασμα 735,9 εκατ. ευρώ, έναντι 697,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Απρίλιο του 2026 εμφάνισε. Ειδικότερα, αύξηση κατά 9,5% κατέγραψαν τον Απρίλιο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.114,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.017,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 18,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Απρίλιος 2026: 378,8 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2025: 320,4 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 10,6%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,0%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 31,5% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 80,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ