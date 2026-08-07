Το Δημόσιο μας στέλνει στο… inbox

Έρχεται το νέο gov.gr με προσωπικό ψηφιακό γραμματοκιβώτιο, μία μόνο σύνδεση και άμεσες ενημερώσεις στο κινητό.

Ξεχάστε τα email που χάνονται, τα SMS που μοιάζουν ύποπτα και το διαρκές «ψάξιμο» σε διαφορετικές πλατφόρμες του Δημοσίου. Το νέο gov.gr φέρνει μια από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, δημιουργώντας ένα ενιαίο ψηφιακό γραμματοκιβώτιο για κάθε πολίτη.

Μέσω του νέου gov.gr Messenger, όλες οι ειδοποιήσεις από υπουργεία, δήμους και δημόσιους φορείς θα συγκεντρώνονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Παράλληλα, οι πολίτες θα λαμβάνουν push notifications και στο Gov.gr Wallet, ώστε να ενημερώνονται άμεσα για κάθε υπόθεση που τους αφορά.

Η αναβάθμιση φέρνει και σημαντική απλοποίηση στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών. Με μία μόνο σύνδεση μέσω των κωδικών Taxisnet, ο χρήστης θα μπορεί να μετακινείται σε όλες τις υπηρεσίες του gov.gr χωρίς να χρειάζεται νέα ταυτοποίηση κάθε φορά. Επιπλέον, θα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει την προσωπική του αρχική σελίδα, αποθηκεύοντας τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί συχνότερα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια. Το επίσημο ψηφιακό inbox φιλοδοξεί να περιορίσει τις ηλεκτρονικές απάτες (phishing), καθώς οι πολίτες θα γνωρίζουν ότι κάθε πραγματική ενημέρωση του Δημοσίου θα αποστέλλεται μέσα από το gov.gr και όχι με αμφίβολης προέλευσης email ή SMS.

Το νέο σύστημα θα διατηρεί επίσης ιστορικό όλων των επικοινωνιών με το Δημόσιο, ενώ μετά από κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή οι πολίτες θα μπορούν να αξιολογούν την εξυπηρέτηση που έλαβαν.

Η νέα γενιά του gov.gr δεν υπόσχεται απλώς περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες. Φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τον πολίτη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, εξοικονομώντας χρόνο και ενισχύοντας την ασφάλεια των συναλλαγών.