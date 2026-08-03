Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου, για αναστολή των βομβαρδισμών στο Ιράν, αλλά και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, οι τιμές του πετρελαίου, κατέγραψαν σήμερα, σημαντική πτώση.

Περίπου στις 12:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Οκτωβρίου, σημείωσε πτώση κατά 4,59% στα 83,89 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό, το βαρέλι του West Texas Intermediate (WTI), παράδοσης Σεπτεμβρίου, υποχώρησε κατά 5,57% στα 79,95 δολάρια.