Καλύτερα δε γίνεται!

Ο οίκος S&P επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
25/04/2026 13:49
ΦΩΤΟ- AP - Henny-Ray -Abrams

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι πάνω από την επενδυτική βαθμίδα.

Ο S&P επισημαίνει ότι έκανε την εξαμηνιαία αξιολόγηση για το αξιόχρεο της Ελλάδας, με βάση τα τελευταία στοιχεία, χωρίς να δημοσιεύσει νέα έκθεση.

Ο οίκος είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας πέρυσι τον Απρίλιο.

Στην ίδια βαθμίδα με τον S&P αξιολογούν το ελληνικό αξιόχρεο και οι οίκοι Fitch, DBRS και Scope, ενώ ο Moody’s το αξιολογεί ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα, στο Baa3.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

